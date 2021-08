Influencer Nanou (14) uit Damme gezicht van campagne tegen cybercriminaliteit

De oplichter probeert via een e-mail, sms of telefonisch de persoonlijke en financiële gegevens van mensen te pakken te krijgen. Hij doet zich voor als een medewerker van een bank of ander bedrijf en vraagt om online persoonlijke en/of financiële gegevens in te vullen. Het bericht, de afzender en de website zien er heel betrouwbaar uit omdat het er vaak exact hetzelfde uitziet als het originele. Het slachtoffer vult zijn gegevens in en de oplichter plundert zijn bankrekening.

Tip van expert: deel nooit persoonlijke of financiële gegevens via e-mail, sms of andere apps.