Bestrijding van stroperij in Kenia lijkt succes te boeken: weer meer olifanten en giraffen geteld

In totaal heeft de KWS 36.169 olifanten geteld in heel het land. Dat is 12 procent meer dan in 2014, toen er enorm veel stroperij was. Het aantal olifanten op de Oost-Afrikaanse savanne is de voorbije halve eeuw met ten minste 60 procent gedaald, waardoor het dier nu beschouwd wordt als een bedreigde diersoort.

Ook het aantal giraffen is fors gestegen: 34.240 getelde dieren, een stijging met 49 procent op drie jaar tijd.