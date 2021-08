Blinken: 'Nog 100 à 200 Amerikaanse burgers in Afghanistan, diplomatieke vertegenwoordiging verhuist naar Qatar"

Blinken herhaalde dat de Amerikanen zich zullen blijven inzetten om landgenoten en rechthebbende Afghanen die willen vertrekken, te helpen. Tussen 100 en 200 Amerikanen zouden nog in het land zijn. Ook als Amerikanen of Afghanen later pas zouden beslissen dat ze Afghanistan willen verlaten, zullen ze worden geholpen, zo benadrukte Blinken.

Over de taliban zei Blinken dat de Amerikanen zullen oordelen op basis van wat de nieuwe machthebbers in Afghanistan doen om hun engagementen te respecteren. De door hen gewilde legitimiteit en steun zullen de taliban moeten verdienen, was de boodschap.

De minister kondigde ook nog aan de de VS humanitaire hulp zullen blijven bieden aan de Afghaanse bevolking. Dat zal niet via de Afghaanse regering, maar via onafhankelijke VN-agentschappen en ngo's gebeuren.

President Joe Biden zal pas dinsdag de bevolking toespreken over de terugtrekking uit Afghanistan. In een statement zei hij wel al dat de beslissing om bij de vertrekdeadline van 31 augustus te blijven, werd genomen na unaniem advies van de legertop.