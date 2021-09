"Red Boven de wolken": sms-actie en "Thuis"-verwijzing voor vzw die foto's neemt van sterrenkindjes en in geldnood zit

"Maar deze fotosessies zijn natuurlijk niet gratis voor onze vzw. Dankzij de grote steun van acties zoals "De Warmste Week" is onze werking heel snel kunnen groeien. We kregen via die weg ook veel aandacht en bekendheid", zegt Fransen.

"Maar door het wegvallen van deze grote media-aandacht in combinatie met de coronacrisis zien we vandaag onze fondsen dalen met 80%, wat een mogelijk einde van het voortbestaan van onze vzw kan betekenen.” Dat moet een uitgebreide crowdfundingsactie dus vermijden, zo klinkt het.

De sms- en crowdfundingsactie heeft succes en bracht intussen al heel wat geld in het laatje. In totaal was dinsdag rond 22 uur al zo'n 140.000 euro ingezameld. Het huidige totaalbedrag van de crowdfunding kan je volgen via deze website. Hoeveel de sms-actie precies opbrengt, kan je niet online zien.

Op sociale media delen heel wat bekende gezichten de oproep van Boven de wolken. Onder meer illustratrice Eva Mouton, zelf moeder van een tweeling sterrenkindjes.