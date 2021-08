Britse alpaca Geronimo dan toch geëuthanaseerd ondanks luid protest

Alpaca Geronimo verdeelde de publieke opinie in Groot-Brittannië. Macdonald slaagde erin een grote groep Britten te verzamelen die haar zaak steunden. Een petitie tegen de beslissing van de overheid werd maar liefst 150.000 keer ondertekend. In Londen werd ook hevig geprotesteerd nabij de ambtswoning van premier Boris Johnson in Downing Street. Zelfs de vader van Johnson sprak zich uit over de zaak en riep zijn zoon op om "de moord" op Geronimo te stoppen.