Burgemeester De Wever reageert op dodelijk ongeval met 2 meisjes in Antwerpen: "Voor alle inwoners stond wereld stil"

In een post op zijn Facebookpagina reageert de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) op het ongeval waarbij een week geleden twee meisjes om het leven kwamen in zijn stad. De Wever plaatst de reactie na het aflopen van de sjiva, de traditionele joodse, zevendaagse rouwperiode. De burgemeester schrijft onder meer dat hij getroffen is door de waardigheid van de familie. Hij noemt het ongeval "een tragedie" en drukt ook zijn spijt uit dat dit in de stad is gebeurd.