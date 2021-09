Centrum Gullegem wordt een fietszone: "Kinderen kunnen nu veilig naar school"

Het gaat om een tijdelijk project, zegt schepen van Mobiliteit in Wevelgem Lobke Maes. "In de straten zelf hangen vlaggen die duidelijk maken waar de zone begint en eindigt. Naar het einde van het jaar wordt alles geëvalueerd en misschien definitief toegepast. Ook Moorsele bij Wevelgem springt in de derde week van september mee op de kar."

In het centrum van Gullegem zijn ook 'high fivepalen' geïnstalleerd, legt Maes uit. "Onderweg naar school kunnen kinderen punten verzamelen door zo'n paal een high five te geven. Op die manier willen we kinderen en ouders op een speelse manier stimuleren om te voet of met de fiets naar school te gaan."