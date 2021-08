Kleine 3 procent van jeugdactiviteiten getroffen door corona: "Fier op wendbaarheid van deze generatie"

Minister Dalle spreekt van een moeilijke, maar geslaagde jeugdwerkzomer. "Veel jongeren en vrijwilligers zijn echt tot het uiterste moeten gaan om het kamp of de activiteit te doen slagen", aldus de minister nog in een persbericht. "Meestal is dat gelukt, maar soms was het door de omstandigheden toch te moeilijk en ik begrijp dat dat voor kinderen en jongeren op dat moment een teleurstelling is. Toch ben ik enorm fier op de wendbaarheid van deze generatie: ondanks alles zijn ze er in geslaagd om zovele kinderen een mooi kamp of activiteit te bezorgen."