Coronablog - 200 covidpatiënten liggen op intensieve, aantal bevestigde besmettingen opnieuw boven de 2.000 

123 prikken, dat is een trage start, en dat moet de komende dagen beter, zegt Inge Neven die de vaccinatiecampagne in Brussel coördineert. "We hopen naar een 100-tal vaccinaties te kunnen gaan per vaccinatiepunt per dag. We weten uit ervaring met de andere vaccinatiebussen dat het altijd een beetje tijd vraagt. De eerste keer komen mensen kijken, de volgende keer weten mensen dat de bus er is en komen we aan grotere aantallen."