Een blik op de corona- en vaccinatiecijfers: Gemiddeld 2.025 positieve testen per dag 

Tussen 22 en 28 augustus telde Sciensano dagelijks gemiddeld 2.025 nieuwe positieve testen. Dat zijn er 4 procent meer dan in de zeven voorgaande dagen. In dezelfde periode stierven dagelijks gemiddeld 5,1 mensen aan het virus, wat een daling is met 3 procent.

Tussen 25 en 31 augustus namen de ziekenhuizen dagelijks gemiddeld 61 nieuwe coronapatiënten op. Er liggen 668 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis (+5 procent tegenover een week eerder), van wie er 190 intensieve verzorging nodig hebben.

Intussen hebben in België al ruim 8,4 miljoen mensen minstens een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is 73 procent van de bevolking. Al 8,1 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Dat is 70,3 procent van de bevolking.