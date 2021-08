De Panne dreigt volledig onbestuurbaar te worden: voorzitter gemeenteraad dient ontslag in

In De Panne blijft de politieke soap duren. Marc Hauspie diende zijn ontslag in als voorzitter van de gemeenteraad, de OCMW-raad en als raadslid van de gemeente. Zijn ontslag heeft grote gevolgen voor het kersverse burgemeesterschap van Ann Vanheste (Lijst Burgemeester). Vorige week kreeg zij namelijk de sjerp na een motie van wantrouwen die met een nipte meerderheid werd goedgekeurd.

Hauspie stemde daar als onafhankelijke vóór de motie en dus tegen toenmalige burgemeester Bram Degrieck (het Plan B). De motie van wantrouwen haalde het met 11 stemmen van de 10 andere raadsleden. De stem van Hauspie was met andere woorden cruciaal in de overdracht van het burgemeesterschap, maar hij wordt nu hoogstwaarschijnlijk opgevolgd door Stephane Bonte van ACT!E, een partij die achter Degrieck staat. De kans is dus groot dat Vanheste haar pas verworven krappe meerderheid weer verliest.