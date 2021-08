Dodelijk ongeval ter hoogte van de wegenwerken aan de E403 in Ardooie

Op de E403 in Ardooie is een man omgekomen na een ongeval. De man reed met zijn bestelwagen in op een vrachtwagen die in de file stond en overleed ter plekke. Door het ongeval is de rechterrijstrook in de richting van Brugge afgesloten. En dat zal nog een tijd zo duren. Het parket moet nog ter plaatse komen om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.