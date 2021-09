Een filmfestival met hoge gasten en een internationaal publiek: is corona echt voorbij in Venetië?

Het filmfestival van Cannes en streamingdiensten, dat is geen goed huwelijk. Venetië profiteert daarvan en toont onder andere de HBO-reeks "Scenes from a marriage", met Jessica Chastain in de hoofdrol.

Ook Netflix is goed vertegenwoordigd tijdens dit filmfestival: "The power of the dog" van de bekroonde regisseur Jane Campion wordt vanavond in première getoond en maakt kans op de Gouden Leeuw. Benedict Cumberbatch speelt een veeboer die u niet snel zal vergeten. De Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino toont dan weer "The hand of God", een film die zich afspeelt in het Napels van de jaren 80.