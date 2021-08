Eindelijk weer Waregem Koerse!

Waregem Koerse 2021 werd door meer dan 20.000 toeschouwers gevierd in Waregem alsof er geen covid is geweest. Bijna niemand droeg een masker, er werd al heel wat gekust, omarmd en handjes gegeven en de drank vloeide rijkelijk. Aan de bookmakers werd doorgegokt en de bankbiljetten gingen er vlot van hand tot hand. Heel wat mensen hadden een hoedje of pet op, een aantal dames was duidelijk uitgedost om de Willy Naessens Hat Trophy in de wacht te slepen.