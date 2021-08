Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Mahdi: "Als EU Afghaanse migratiestroom wil voor zijn, zal ze moeten investeren in de regio"

Later vandaag vindt een Europese ministerraad plaats over Afghanistan. Daar zal besproken worden hoe de Europese Unie de mogelijke vluchtelingenstroom vanuit Afghanistan wil aanpakken. Nu al is duidelijk dat er fors geïnvesteerd zal moeten worden in humanitaire hulp en opvang voor Afghaanse vluchtelingen in de regio zelf, als men een nieuwe vluchtelingencrisis zoals in de jaren 2015-2016 wil vermijden.

"We moeten ervoor zorgen dat de Afghanen die op zoek gaan naar bescherming daar geen duizenden kilometers voor moeten afleggen", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi in "De ochtend". "Je merkt uit internationaal onderzoek dat van het moment dat ouders zien dat hun kinderen naar school kunnen gaan en een toekomst kunnen uitbouwen in de regio waar ze zich bevinden, de meesten onder hen niet meer de noodzaak voelen om door te trekken."

Dat zal echter een kostprijs hebben, maar zegt Mahdi, "als je als Europese Unie migratiestromen wil voor zijn, dan moet je daarin investeren." Nu al is sprake van een gevoelige verhoging van de humanitaire hulp in de regio, al kan Mahdi nog geen bedragen bevestigen. Dat geld zal gaan naar organisaties die in de regio actief zijn, zoals de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties UNHCR. "Zij zorgen voor degelijke opvang van vluchtelingen."