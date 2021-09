Fietsers blokkeren kruispunt in Halle om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid

Op het kruispunt van de August Demaeghtlaan en de Ninoofsesteenweg in Halle, kwamen gisterenavond fietsers en voetgangers samen voor een actie van de Fietsersbond. De actievoerders staken over toen het licht op groen sprong maar bleven ook staan toen het licht weer op rood sprong. Eén cyclus lang werd het kruispunt op die manier geblokkeerd. De politie hield een oogje in het zeil maar de actie verliep zonder problemen.

De locatie is niet toevallig gekozen, want het kruispunt aan supermarkt Carrefour is volgens de Vlaamse overheid een zwart punt. Net als in Antwerpen is het geen conflictvrij kruispunt zodat voetgangers er ook moeten oversteken op het moment dat de rest van het verkeer mag doorrijden. Volgens Magy Decrick van de lokale Fietsersbondafdeling is de situatie onhoudbaar. "Het is hier een explosie van auto's. Wij moeten ons hier echt tussenwringen om toch maar veilig van A naar B te geraken. Terwijl wij zo kwetsbaar zijn als fietsers en voetgangers."