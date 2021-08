Geen coronapas nodig op WK wielrennen in Leuven: "Onbegonnen werk"

Ook arts en journalist Marleen Finoulst maakt zich geen zorgen over het feit dat er geen covidpas zal gecontroleerd worden. "De meeste mensen zijn intussen gevaccineerd en het evenement is in buitenlucht. Bovendien is het moeilijk om covidmaatregelen te nemen over heel de stad. Maar het lijkt me ook overbodig. We naderen het einde van de pandemie, de meeste mensen zijn beschermd."

En zelfs als het virus zou circuleren, is er volgens dokter Finoulst geen reden tot ongerustheid. "Zelfs als je nog mensen zou besmetten, want dat kan nog steeds als je gevaccineerd bent, dan zijn die waarschijnlijk ook gevaccineerd en gaan ze amper symptomen ontwikkelen. Enkel de mensen die geweigerd hebben om een vaccin te krijgen, lopen risico. Maar enkel voor hen heel de stad in een greep te houden, lijkt me niet nodig", aldus nog Finoulst. Ze raadt niet-gevaccineerden om niet te komen en zich in de massa te begeven.