Gentse Overpoort laat dansen zonder mondmasker toe vanaf 20 september

Dat de studenten op straat massaal gaan samentroepen, is volgens Joiris geen probleem. "Op het openbaar domein gelden er momenteel geen restricties. Iedereen mag daar staan. Sommige zaken starten volgende week al met privéfeesten, tegen 20 september kan je in elk café in de Overpoortstraat dansen tot in de vroege uurtjes."

Vorige week stelde Joiris nog voor om van de Overpoortstraat tot 1 oktober een Covid Safe Zone te maken, maar dat gaat dus niet door: "Dat was en is nog steeds de beste en veiligste oplossing", stipt hij aan. "In dat geval zou je de zone enkel kunnen betreden als je dubbel gevaccineerd bent, een negatieve coronatest kan voorleggen of als je net genezen bent van Covid-19. Jammer genoeg is dat juridisch te complex om te realiseren in de Overpoort."