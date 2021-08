Gevallen icoon van Silicon Valley voor de rechter: spraakmakend fraudeproces tegen Elisabeth Holmes start

Maar diezelfde media, of althans een onderzoeksjournalist van The Wall Street Journal, luidden ook de val van Elisabeth Holmes in. John Carreyrou liet zich niet verblinden door de hype en vroeg zich af waarom Theranos nooit met onderzoeksresultaten naar buiten kwam.

Na maanden onderzoek kwam hij erachter dat de bloedtests vervalst waren. De veelbelovende Edison bleek niet te werken. In zijn boek "Bad blood" (in het Nederlands vertaald als "Bloedfraude") toonde Carreyrou aan dat Theranos bloed van patiënten vaak liet testen in reguliere laboratoria. Werd het toch geanalyseerd door de eigen Edison, dan bleken de resultaten erg onbetrouwbaar.