Gratis parking Antwerpse Scheldekaaien verdwijnt binnenkort door heraanleg

In Antwerpen begint woensdag het archeologisch onderzoek op de Scheldekaaien, ter hoogte van de Sint-Michielskaai. Dat onderzoek past in de heraanleg van de kaaien. Voorlopig kan je je auto nog gratis parkeren op een klein stuk van de parking daar. Vanaf 2 november is het definitief gedaan met gratis parkeren op de kaaien. Voor de bewoners van enkele Antwerpse buurten blijft er nog wel een gratis parking.