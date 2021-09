Hoge vaccinatiegraad bij zorgpersoneel Sint-Pieters-Leeuw

Meer dan 90% van alle zorgverleners in Sint-Pieters-Leeuw is gevaccineerd. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente. Die had ze opgevraagd nadat de overheid heeft beslist om de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel in te voeren. Sint-Pieters-Leeuw deed een rondvraag in het revalidatieziekenhuis en de drie woonzorgcentra.