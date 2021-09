In openlucht geen mondmaskers meer in het centrum van Lier: "Maar blijf voorzichtig en zorg voor elkaar"

Vanaf 1 september ben je niet meer verplicht om een mondmasker te dragen in openlucht in Lier. Nu was dat nog verplicht, overdag, in enkele straten en op pleinen in het stadscentrum. Lier was één van de laatste steden in Vlaanderen waar er nog een mondmaskerplicht op straat was. Ook op de zaterdagmarkt wordt ze afgeschaft. Toch vraagt de burgemeester om voorzichtig te blijven en zorg te dragen voor anderen.