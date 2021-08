Koffieprijs blijft stijgen door problemen in Brazilië, Colombia en Vietnam, maar wordt ons kopje daardoor duurder?

Het gaat om de markt voor ruwe koffiebonen. Voor die in uw kopje belanden, moeten die eerst nog over twee grote horden. Eerste stopplaats zijn de koffiebranderijen, de tweede de distributie met transporteurs, winkels en supermarkten. Elk van hen bepaalt vrij in hoeverre zij de prijsstijgingen bij hun aankopen zullen doorrekenen aan hun klanten. Koffie wordt inderdaad duurder, maar kwaliteitsmarken zullen de prijsverhogingen natuurlijk steviger doorrekenen dan discountwinkels, telkens met een oog op wat de concurrenten doen.

Stijgen doet de prijs alleszins. De problemen in Vietnam en Colombia lijken beperkter in tijd, die in Brazilië zouden evenwel op langere termijn kunnen spelen. Dat opent perspectieven voor de volgende kopgroep van uitvoerders zoals Mexico, Honduras, India, Oeganda en Peru, maar het duurt wel enkele jaren vooraleer nieuwe aanplanten bonen opleveren. De koffieplant is bovendien erg gevoelig voor weersomstandigheden en ziektes en de kweek is dus een riskante operatie. In Europa -grote afnemer van koffie- wordt de plant enkel commercieel gekweekt op de Canarische Eilanden in Spanje.