Wel of geen vuurwerk op oud-nieuw: Lanakenaars kunnen zelf beslissen in referendum

"Vuurwerk afsteken is een heel gepolariseerd thema want je hebt mensen die voor zijn omwille van de traditie, de sfeer en het feestelijk karakter die daarmee samenhangen", zegt burgemeester Marino Keulen (Open VLD). "Aan de andere kant heb je natuurlijk ook groepen van mensen die daar heel zwaar tegen zijn zoals dierenliefhebbers. Om daar nu geen Salomonsoordeel in te moeten vellen, vragen wij aan de bewoners vanaf 16 jaar of er in de toekomst vuurwerk kan afgestoken worden of niet."