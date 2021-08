Een blik achter de schermen van Lincoln College in Oxford, de nieuwe school van prinses Elisabeth: eeuwenoud en wereldtop

Grote aula’s waar je met honderden studenten tegelijk een hoorcollege volgt, dat is maar een deel van het verhaal in Oxford. Het hangt een beetje af van je studierichting.

Maar het Britse universitair systeem is bekend om zijn “tutorials”, waarbij je één-op-één les krijgt van je prof. Elke student apart (of per twee of per drie) krijgt dus persoonlijk les, en daarmee ook de volle aandacht van de proffen. Die tutorials vinden tweemaal per week plaats. Daarnaast moet je zelf ook veel werkstukken maken en papers schrijven, die streng beoordeeld worden. Een mix dus van hoorcolleges, tutorials en zelfstudie.