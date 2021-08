4 medailles in 1 nacht op Paralympische Spelen: 2 keer zilver en 2 keer brons

De voorbije nacht was enorm succesvol voor ons land op de Paralympische Spelen in Tokio. Ons land behaalde maar liefst vier medailles. In totaal hebben we nu al 11 medailles en dat zijn er nu al evenveel als vijf jaar geleden op de Spelen in Rio. Wielrenner Ewoud Vromant veroverde zilver in de tijdrit, een mooie revance na zijn diskwalificatie op de 3.000 meter achtervolging eerder op de Spelen. Ook rolstoelsprinter Peter Genyn behaalde zilver op de 200 meter, Roger Habsch flankeert hem op het podium met een derde plaats. Handbiker Maxime Hordies werd derde in de tijdrit op de weg.