Meer antistoffen met Moderna vaccin, leert een intern onderzoek van ZOL-Genk

Volgens dr. Deborah Steensels, een van de onderzoekers, kunnen deze bevindingen belangrijk zijn voor toekomstige vaccinaties en vaccinatiestrategieën. "Zo zouden we Moderna-vaccins kunnen voorbehouden voor mensen van wie we verwachten dat ze een verminderde respons hebben na vaccinatie, ik denk dan aan bejaarden en mensen met een verzwakt immuunsysteem zoals nierdialysepatiënten of patiënten die een chemokuur volgen".