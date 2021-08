Middelbare school in Tienen mag morgen op 1 september niet openen

Het Atelier in Tienen zit met de handen in het haar. De middelbare school heeft te horen gekregen dat ze morgen niet kan starten. De methodeschool was lid van een koppel maar die heeft de samenwerking stopgezet waardoor ze geen vergunning meer heeft. Hun laatste hoop is nu gevestigd op het het Agentschap van Onderwijsdiensten (Agodi) die hen een andere koepel kan aanraden of een jaar respijt.