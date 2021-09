Kleuters kunnen naar nieuw schoolgebouw in Proosterbos in Maasmechelen

“Het was ook nodig, de school zat aan haar maximum capaciteit. We hadden geen enkel lokaal meer vrij en onze school kon ook niet meer uitbreiden wegens gebrek aan ruimte” zegt directeur Herbert Coox. "En dan deed zich de mogelijkheid voor om de pastoriewoning van de gemeente Maasmechelen te kopen. We hebben dan een dossier ingediend om te bouwen, en daar staan nu twee verdiepingen op. Een kleuterschool, acht klassen en een twee brede gangen. Verder nog de nodige technische ruimtes en de verzorgingslokalen."