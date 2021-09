Sint-Martinuskerk in Zaventem krijgt nooddak tijdens restauratie

Volgens Verhulst is de restauratie van de kerk dringend nodig. Het is intussen al bijna 40 jaar geleden dat er nog grote werken zijn gebeurd aan het dak, vertelt ze. "De leien zijn versleten. Je zou kunnen wachten met de herstelling tot het echt begint te lekken, maar omdat het plafond dat eronder zit zo belangrijk is hebben we beslist om nu al in te grijpen." Zowel het stukwerk als de houten raamkaders uit de Romaanse periode worden aangepakt. "Die ramen zijn echt uitzonderlijk. Vroeger was dit een kerk zonder zijbeuken. In dat hoogste gedeelte van de muur zaten er ramen in de lichtbeuk.” Ook de muurschildering wordt beschermd en bewaard. "Er is nog weinig over de schildering bekend. Misschien komen we tijdens deze restauratie meer te weten", klinkt het.