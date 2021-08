Oermensen in Italië maakten een verrassende verscheidenheid aan werktuigen uit olifantsbeenderen

Villa denkt echter niet dat de hominiden uit Castel di Guido intelligenter waren dan hun tegenhangers elders in Europa. Deze vroege mensen gebruikten gewoon de natuurlijke hulpbronnen die ze in de buurt vonden, zo zei ze.

Villa zei dat er in deze streek in Italië van nature niet veel grote stukken vuursteen voorkomen, zodat de vroege mensen niet veel grote stenen werktuigen konden maken.

Wat er in de streek echter mogelijk wel in grote aantallen gevonden kon worden, waren dode olifanten. In de loop van de Steentijd verdwijnen de Palaeoloxodon antiquus-olifanten langzaamaan uit Europa.

Maar in de periode van de beenbewerkers van Castel di Guido kunnen deze dieren bijeengekomen zijn aan waterpoelen op de site, en daar af en toe ook gestorven zijn door natuurlijke oorzaken. Mensen vonden dan de overblijfselen en gebruikten de lange beenderen van de olifanten.

"De mensen uit Castel di Guido hadden cognitieve verstandelijke vermogens die hen toelieten om een complexe beendertechnologie voort te brengen", zei Villa. "Op andere vindplaatsen waren er genoeg beenderen voor mensen om een paar werktuigen te maken, maar niet genoeg om een gestandaardiseerde en systematische productie van benen werktuigen te beginnen."

De studie van Villa en onderzoekers van de Università di Pisa en het Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Italië, de University of the Witwatersrand in Zuid-Afrika en de Université Paris-Saclay is gepubliceerd in PLOS ONE. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Colorado at Boulder.