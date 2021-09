Onthaalouders gezocht in Kalmthout: "Corona zorgt voor babyboom"

"Het probleem is acuut. We merken dat het aantal geboorten stijgt waardoor dat we veel ouders niet kunnen helpen met een opvangplek voor hun kind", vertelt Lief Heestermans. Zij is de coördinator van de gezinsopvang en het Huis van het Kind in Kalmthout. "Wie zich wil aanmelden als onthaalouder, kan een motivatiebrief en een cv sturen. We rekenen ook op een vereniging die een kinderopvang wil opstarten in een gebouw van de gemeente, met een concessie. Daar organiseren we een marktbevraging voor. Het gaat om een groepsopvang met maximum 36 plaatsen die ook kan worden opgesplitst in twee verschillende opvanginitiatieven van elk 18 plaatsen. We zoeken vooral enthousiaste mensen met een groot hart voor kinderen. Ook het pedagogische is belangrijk natuurlijk, zodat de kinderen wat bijleren."