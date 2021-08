Orangerie "Hof ter Saksen" in Beveren grotendeels verwoest na zware brand

In Beveren heeft een felle brand de orangerie van "Hof ter Saksen" grotendeels in de as gelegd. Toen de brandweer afgelopen nacht arriveerde, sloegen de vlammen uit de ramen op de benedenverdieping van het historische gebouw. Het vuur ontstond allicht in de keuken van het café dat in het gebouw gevestigd is, waarna de vlammen zich verder verspreidden.

De horecazaak werd volledig in de as gelegd. Door de houten structuur van het gebouw had de brandweer heel wat werk met smeulende resten die moeilijk bereikbaar waren. Er waren geregeld ook heropflakkeringen. Uiteindelijk kon men wel voorkomen dat het hele gebouw in de vlammen opging.