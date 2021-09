Overslaande brand in Brussel: bewoonster verbrand met tweedegraadswonden

Vanmiddag is in een woning in de Kroonstraat in Brussel brand uitgebroken op de zolderverdieping en in het dak. Het huis van drie verdiepingen is onbewoonbaar verklaard wegens brand- en waterschade. Het vuur verspreidde zich ook naar een aangrenzende woning. Daar is de hoogste verdieping onbewoonbaar. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.