Politie vindt lichaam vermiste man in gracht in Brugge

De bejaarde man was in de voormiddag vertrokken voor zijn dagelijkse wandeling, in de buurt van zijn huis in Sint-Kruis. Toen hij langer wegbleef dan normaal, sloeg de familie alarm. De politie zette meteen een grote zoekactie op poten. Ze zochten met honden en zetten ook een helikopter in.

Uiteindelijk vonden ze zijn lichaam in een gracht langs de Pijpeweg, op enkele honderden meter van zijn huis. Waaraan de man precies overleden is, moet later duidelijk worden.