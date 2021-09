Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem bevraagt 55-plussers: "Prioriteiten aanpassen indien nodig"

De enquête van de politie focust in de eerste plaats op de wijkwerking. "We willen graag weten of de mensen de wijkinspecteur kennen of niet. Weten ze hoe ze hem of haar moeten contacteren? Hoe doen ze dat het liefst?", gaat Van den Heede verder. "Op die manier kunnen we ons beter aanpassen aan de noden van de inwoners."