President Biden verdedigt terugtrekking uit Afghanistan: "We hadden keuze tussen weggaan en escalatie"

De Amerikaanse president Joe Biden houdt vol dat het tijd was om een eind te maken aan de oorlog in Afghanistan. In een toespraak vanavond zei hij dat de VS de keuze had tussen weggaan of een nieuwe escalatie. Het werd dus terugtrekken, want de oorlog in Afghanistan diende niet langer de vitale belangen van de VS. De evacuatie-operatie van afgelopen dagen noemt Biden een succes.