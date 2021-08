Wat is het Lincoln College in Oxford waar prinses Elisabeth vanaf oktober Geschiedenis en Politiek zal studeren?

Hoeveel de opleiding kost is een goed bewaard geheim, maar op de site van de school worden de verblijfkosten - "afhankelijk van je levensstijl" - tussen de 1.370 en 2.000 euro per maand geraamd voor het studiejaar 2021-22. Daar zitten (uiteraard) nog niet de kosten bij voor het studeren zelf, zoals cursussen en kopieën. Om te starten aan Lincoln College horen niet-Britten ook tussen de 31.000 en 44.000 euro neer te tellen.



Vrijdag 17 september houdt de school een virtuele opendeurdag. Wellicht zit onze kroonprinses dan ook voor haar laptop om een kijkje te nemen. Elisabeth zit niet alleen in Engeland: broer Gabriël zit vanaf september voor een vooropleiding exacte wetenschappen aan het National Mathematics & Science College in Warwickshire.



Een blik op het betoverende Oxford-domein in deze tweet: