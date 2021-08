Voor 11 euro naar de psycholoog, maar hoe werkt dat in de praktijk? "Het is nog niet voor iedereen"

Het is duidelijk: binnen het pilootproject is er nog niet (meteen) plaats voor iedereen. "We zijn helaas nog niet bij een algemene terugbetalingsregel zoals bij de huis- of tandarts, maar het is goed om het in een pilootfase te doen waar we dan ongetwijfeld lessen uit kunnen trekken. En hopelijk kunnen we na de testfase in de toekomst naar een algemene terugbetalingsregel voor iedereen gaan", aldus Lowet. Het gaat ook maar over een terugbetaling van een twintigtal sessies, en niet alle diensten van de psychische hulpverlening worden terugbetaald, gaf Lowet nog mee. "Maar het is een belangrijke eerste stap."