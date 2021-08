Schoolboeken zijn niet op tijd geleverd in Lichtaart: "Alle werkboeken moeten kopiëren"

De school kreeg links van de uitgeverij om de meeste boeken digitaal op te zoeken. Zo'n boek telt makkelijk tot 30 pagina's, dus het is een hele klus voor de leerkrachten om ze allemaal uit te printen. "We kregen vorig week een telefoontje van verdeler Cloudwise dat onze leerboeken, schriften en agenda's niet op tijd zouden geleverd worden", zegt directrice Lydie Verschueren. "De collega's zijn dan in allerijl beginnen kopïeren. Het gaat vooral om invulboeken. Het eerste deel waarmee ze nu aan de slag moeten, is dus alvast gekopieerd. De kopieermachine draaide op volle toeren en is gisteravond zelfs in panne gevallen. Prettig is anders maar gelukkig heb ik een enthousiast team." De school krijgt een kleine vergoeding van de verdeler en moet zelf voor het grootste deel van de kopieerkosten opdraaien. Aan de ouders wordt er niets doorgerekend. De Parel hoopt dat er volgend jaar een andere verdeler komt.