Provincie Oost-Vlaanderen wil uitleg over busverbinding van meer dan 4 uur in Buggenhout: "Dit is onverantwoord"

De provinciale school voor buitengewoon onderwijs Richtpunt in Buggenhout biedt opleidingen aan voor type OV3 en OV4. Het buitengewoon onderwijs is onderverdeeld in verschillende types naargelang de noden en problematieken van de leerlingen. Kurt Moens: "Het grootste probleem kennen we voor onze OV4-opleiding. Dat is een opleiding die het programma volgt van het gewone secundaire onderwijs maar dan voor leerlingen met emotionele stoornissen of met gedragsproblemen of met autisme. Dat maakt dat die leerlingen vanuit de wijde omgeving komen."