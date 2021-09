Sportcentrum Brasschaat voortaan uitgerust voor G-sporters: "Hier creëren we onze toekomstige paralympische atleten”

Enkel de sporthal en het administratief gedeelte zijn blijven staan. Er is een nieuwe omni-sportzaal met kleedkamers gebouwd. Ook de cafetaria is nieuw en kijkt uit op alle sporten die er te doen zijn. "Hier werd al aan voetbal, basket en vechtsporten gedaan. Specifiek voor G-sporters is daar onder meer hockey, rugby en softbal bijgekomen. Paralympisch medaillewinnaar Peter Genyn is de bezieler van het G-rolstoelrugby in het sportcentrum", vertelt Lenaerts nog. Er zullen ook evenementen worden georganiseerd.



Vlaams minister van sport Ben Weyts: “De combinatie van een integraal toegankelijke infrastructuur, een G-sportexpertenteam, een G-sportuitleendienst en een uitgesproken G-sportprogrammatie maakt van Sport Vlaanderen Brasschaat echt een innovatief en duurzaam "center of excellence". De prachtige ligging in het groen, die uitnodigt om ook buiten te sporten, maakt het plaatje compleet. Hier creëren we onze toekomstige paralympische atleten.”



Ook het expertise- en kenniscentrum van G-Sport Vlaanderen is er gevestigd. Zo'n 11 procent van de activiteiten in het sportcentrum gebeurt momenteel door G-sporters. Dat hopen ze zeker te verhogen tot 20 procent maar iedereen blijft er welkom.