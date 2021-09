Gent roept inwoners op om lerarentekort mee op te vangen: "Elke openstaande vacature is een drama"

Stad Gent lanceert een opmerkelijke oproep om het lerarentekort in de stad aan te pakken. "Alle Gentenaars die willen, zijn welkom", klinkt het bij schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). "Mensen met ervaring of een pedagogisch diploma mogen zich zeker melden, maar ook anderen die enkel in de administratie of logistiek kunnen helpen, kunnen de druk verlichten."