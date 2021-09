Sterftecijfers zitten opnieuw op niveau van vòòr coronacrisis en dat is onder andere het werk van de coronavaccins

In de cijfers van Statbel, de statistische dienst van de overheid, is duidelijk te zien dat 2020 wél een uitzonderlijk jaar was. Er stierven dagelijks gemiddeld 347 mensen. In totaal gaat het in 2020 om 18.105 méér overlijdens dan in 2019. Dat is een stijging met 16,64 procent en dus hadden we te maken met oversterfte.