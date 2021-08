Stroomfactuur als fiscaal voordeel? Niet als het van minister van Financiën Van Peteghem afhangt

Maar dat ziet minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) niet zitten. "Dit is een vorm van fiscale optimalisatie die ingaat tegen het regeerakkoord waarbij we verloning in euro's willen doen en niet in alternatieve verloningsvormen. En het gaat in ook tegen de geest van de belastinghervorming waaraan we werken en waarbij we de fiscale koterijen willen wegwerken. We zijn dan ook aan het kijken hoe we deze piste zo snel mogelijk kunnen sluiten."