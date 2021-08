Stroomonderbreking zet 5.000 gezinnen in Hasselt uur zonder stroom

"Vanmorgen is er bij graafwerken één van onze hoofdleidingen geraakt waardoor er meer dan 5.000 gezinnen zonder stroom zaten", zegt David Callens van Fluvius: "We zijn ter plaatse geweest om het probleem op te lossen en na een uurtje had iedereen terug stroom. De foutieve boring die gebeurd is, was op één van de hoofdleidingen van het binnenspanningsnet; dat moet je zien als één van de grote kabels die stroom voorzien aan de stad Hasselt. De helft van de stad zat zonder elektriciteit maar ook klanten in groot Hasselt waren getroffen door de stoompanne, afhankelijk of die aangesloten waren op die cabine of niet."