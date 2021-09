Ter Groene Poorte in Brugge wil de leraarskamer virusvrij maken

Ter Groene Poorte is één van de scholen die deel uitmaakt van het proefproject om de leraarskamers virusvrij te houden. Dat project komt van de Christelijke onderwijsbond, COC. Die bond werkt samen met een gespecialiseerd bedrijf om bacteriën en virussen in de leraarskamer te vernietigen: niet alleen coronavirus, maar onder andere ook het griepvirus is niet tegen "het paarse licht" bestand.

"COC heeft in elke provincie een school uitgenodigd om daaraan mee te werken. Onze directie was direct enthousiast om daar aan mee te werken", vertelt Geert Mergaert, leraar Nederlands van Ter Groene Poorte. "Wij zijn tenslotte een voedingschool; ontsmetting en handenhygiëne zijn de basis van onze werking. De leraarskamer was precies een woestijngebied vorig jaar: geen enkel teken van leven. Dat willen we nu voorkomen. Het moet opnieuw het kloppend hart van de school worden."