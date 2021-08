Terug naar school: Sciensano versoepelt regels rond testen en quarantaine voor scholieren

Als er slechts één geval is in een crèche, kleuterklas of klas in de lagere school, gebeurt er weinig en worden de andere kinderen beschouwd als laag-risicocontact. "Andere kinderen worden wel verwittigd dat ze voorzichtig moeten zijn. Bijvoorbeeld door niet op bezoek te gaan bij oma of opa, maar ze moeten niet getest worden of in quarantaine. Ze mogen nog naar school gaan en hun hobby’s blijven uitoefenen."