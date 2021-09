Topzomer voor Technopolis met meer dan 45.000 bezoekers: "De beste zomer in jaren"

Er zijn niet alleen meer bezoekers geweest dan verwacht, de zomer van 2021 is de beste in jaren. Wisselvallig weer en versoepelingen van de coronamaatregelen speelden ongetwijfeld een rol, maar de mooie cijfers zijn zeker ook te danken aan het succes van drie nieuwe expo’s, laat Technopolis weten. Zo is er "Zeekracht", waar je dankzij een flink staaltje technologie kopje onder gaat in de zee van morgen zonder ook maar één druppel water te voelen. De tijdelijke expo "Iedereen onderzoeker" deed het ook prima. De expo moet je zin geven om zelf wat bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Enkele weken geleden opende ook "Insectopia", een buitenexpo met gigantische insecten tot wel 5 meter.



"We zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis hardnekkig blijven investeren in ons aanbod en dat werpt nu duidelijk z’n vruchten af", zegt Esther Blockx van Technopolis. "Dat de zomervakantie veel bezoekers naar Technopolis bracht, is zonder meer een financiële meevaller. De beperkte capaciteit, de regels die schoolbezoeken vaak onmogelijk maakten en de verplichte sluitingen sinds maart vorig jaar lieten hun financiële sporen na. Onze bezoekerscijfers zitten opnieuw in de lift en deze trend willen we absoluut in het najaar verderzetten."