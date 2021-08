Leuvense vaccinatiecentrum verhuist van Brabanthal naar Kinepolis

Van de volwassen Leuvenaars is 90 procent volledig gevaccineerd. Van de 12- tot 17-jarigen kreeg ondertussen bijna 85 procent minstens één prik. Kinderen onder de 12 jaar krijgen nog geen vaccin. Door die hoge cijfers kan een groot vaccinatiecentrum zoals dat van de Brabanthal sluiten én verhuizen naar een veel kleinere locatie.



Burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani (Vooruit): "We hebben gekozen voor een leegstaande handelsruimte in het gebouw van Kinepolis op de Bondgenotenlaan, waar vroeger een restaurant was. Die locatie is goed bereikbaar: het bus- en treinstation is vlakbij, er is een fietsenstalling en autoparking in Kinepolis zelf of Parking De Bond. Bovendien is het vaccinatiecentrum in Kinepolis ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers."